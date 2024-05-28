攝取蔬菜能為健康帶來諸多好處，但有些蔬菜的味道、口感卻令人難以接受。對此，營養師劉怡里表示，其實透過「替換」的方式，也能吃到平常討厭蔬菜的營養，並整理出7種難入口蔬菜替換法，其中像是苦瓜含有多醣體，具增進人體免疫力的效果，若不敢吃，改成金針菇也能獲得相同益處。

劉怡里於個人粉專發文指出，多吃蔬菜有助於腸道蠕動，使排便順暢，亦能穩定血糖、降低體脂肪，可說好處多多。但有不少人因討厭某些蔬菜的氣味而不敢吃，她則強調，不是只有完全「綠色」的才算蔬菜，不妨採用替換方式，來吃到平常討厭蔬菜的營養，並整理以下7種，以供民眾參考：

1、紅蘿蔔：含β-胡蘿蔔素，適合3C護眼族，可吃菠菜取代。

2、韭菜：含硫化素、維生素A，適合易感冒族，可吃綠花椰取代。

3、青椒：含高纖、維生素C，適合壓力大族，可吃碗豆莢取代。

4、秋葵：含水溶性膳食纖維，適合三高、減重族，可吃海帶取代。

5、苦瓜：含多醣體，適合提升免疫力族，可吃金針菇取代。

6、茄子：含花青素，適合健忘族，可吃紫洋蔥取代。

7、香菜：含維生素A和C，適合3C護眼族，可吃油菜取代。

另外，劉怡里還分享吃蔬菜的5大原則，包括，每天至少300克蔬菜，約1.5～2碗；食用當季蔬菜並選擇多種顏色，能得到最多植化素；海帶、菇類、玉米筍都是蔬菜，不用一直強迫吃不喜歡的品項；預防便秘可選高纖維蔬菜，如地瓜葉、綠花椰菜、香菇、黃秋葵、黑木耳等；腸胃不適可選低纖維蔬菜，像是高麗菜、小黃瓜、冬瓜、白蘿蔔等。

最後，劉怡里提醒，蔬菜、水果不可互換，因有些蔬菜會烹煮，可得到更多脂溶性的營養素，且同樣份數下，水果的醣量比蔬菜多3倍，所以蔬果都要均衡吃，才能維持健康的身體。