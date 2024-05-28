晶技今天舉行股東會，受到全球通膨升息與戰爭衝擊，消費電子需求疲弱，晶技112年合併營業收入為108.5億元，年減約17.61%，稅後淨利為17.14億元，年減約38.92%，每股盈餘為5.53元，股東會通過每股配息4.5元。

渡過衰退的112年，AI高頻高速傳輸需求引爆網通設備及終端元件升級潮，並加速WiFi 7新技術導入，由於AI傳輸均強調低延遲/低抖動，隨著各大CSP全力啟動AI伺服器/資料中心建置，帶動高階產品石英晶體與晶振需求湧現，為石英元件產業挹注新成長動能，晶技挾技術優勢，2到3年前就開始參與AI相關產品研發設計，目前已成為Nvidia等GPU及半導體廠供應商之一，今年營運可望重返成長。

晶技自結今年前4月合併營收為37.48億元，年成長21.3%，營業淨利為6.22億元，年增35.4%，稅前盈餘為8.65億元，年增71.7%，每股稅前盈餘為2.79元。

隨著5G/WiFi/車載電子/人工智慧等新應用市場開發及營收佔比明顯提升，子公司寧波廠及重慶廠持續擴大營收及獲利貢獻，加上專攻汽車電子市場的寧波晶創也已順利生產，晶技樂觀看待未來營運。

晶技表示，車用、AI伺服器與AI PC、AI相關5G基礎建設等看起來需求都不錯，預估第3季會比第2季好，由於上半年營運比預期好，全年成長幅度有望上修。

在廠區生產方面，晶技平鎮廠晶圓先進製程穩定推進，新世代產品已開始少量供客戶進行先期驗證，第三地生產工程已展開即將於113年下半年正式量產，可望滿足國際客戶需求。