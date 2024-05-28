AI題材持續帶旺台股，尤其輝達宣布積極發展人形機器人產業後，相關概念股跟著大漲，最受到矚目的所羅門遭列為處置股之後，今（28日）下跌超過1%，但上市櫃中還是有5檔概念股直衝漲停，其中羅昇已連拉5根漲停，昆盈6個交易日5度漲停。

證交所上周五公告，所羅門將被列為處置股，從5月27日至6月12日，共計12個營業日列入處置，處置期間改採人工撮合，每5分鐘撮合一次。昨（27）仍上漲4元，收在175.5元，但今早盤下跌超過1%，無法繼續往上衝。

即使所羅門的走勢疲軟，但昆盈、穎漢、欣技、羅昇及大拓等機器人概念股仍飆漲停，其中羅昇連拉5根漲停，區間上漲超過6成；昆盈的表現也很猛，包含今天在內的6個交易日，昆盈5度漲停，這一波上漲超過7成。

黃仁勳為了下周的台北國際電腦展提前訪台，除了台大演講及媒體見面會等公開行程之外，黃仁勳將密集拜會供應鏈廠商，這也刺激台股AI族群漲勢，帶動台股大盤屢創新高，繼去年之後，再度掀起AI、輝達與黃仁勳熱潮。