東7旬葉翁不知悔改與黃男合謀「故技重施」，去年底檢警查獲6公噸不法動物用原料藥，案經檢方偵結後，依違反動物用藥品管理法罪嫌起訴葉等3嫌，並向法官聲請延長羈押獲准。（屏東地檢署提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東7旬葉翁不知悔改與黃男合謀「故技重施」，去年底檢警查獲6公噸不法動物用原料藥，案經檢方偵結後，依違反動物用藥品管理法罪嫌起訴葉等3嫌，並向法官聲請延長羈押獲准。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東7旬葉姓老翁用王女的名字登記開商行，非法向大陸地區及外國廠商訂購動物用原料藥，再自行調配成動物用藥品販售，5年前遭查獲後，檢方考量葉翁年事已高，處以緩起訴處分，王則不起訴，不料，2人不知悔改又與黃男合謀「故技重施」，去年底檢警查獲6公噸不法原料，案經檢方偵結後，依違反動物用藥品管理法罪嫌起訴葉等3嫌，並向法官聲請延長羈押獲准。

起訴書指出，葉翁用王女名字成立的獨資商行，只取得販賣動物用藥品的許可證，並沒有輸入動物用藥品許可證，但其等為牟暴利，2018年至2019年間，向大陸地區及外國等不詳廠商訂購動物用原料藥，以船運或空運方式寄送包裹入境後，再自行調配為動物用藥品，並販售給不詳買家。

2019年檢警查獲葉、王的不法行徑後，檢方考量葉年事已高，便處以緩起訴處分，鼓勵他改過自新，王女部分則不起訴，而該商行則撤銷販賣動物用藥品的許可證。

不料，葉、王不知悔改，2020年至2023年與黃男合謀「故技重施」，去年底經檢警嚴密蒐證、確認其等違法輸入及販賣網絡後，動員百餘名人力、兵分多路對葉嫌等3人住家、營業處、倉庫及海關倉儲發動同步搜索，結果查獲6公噸的動物用原料藥，而經查帳冊等證物發現，雖有販賣行為但沒有交易成功過。

案經檢方偵結後，屏檢依涉嫌違反動物用藥品管理法起訴葉等3嫌，並認其等有逃亡、勾串證人及共犯、湮滅證據之虞，因此繼去年底向法官聲請羈押禁見獲准後，月前又向法官聲請延押獲准，目前3嫌在押中。

屏東縣動物防疫所指出，對於違法製造、輸入、販賣動物用偽禁藥者，依動物用藥品管理法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科450萬元以下罰金，而畜禽養殖業者使用動物用偽禁藥可處以6萬元以上30萬元以下罰鍰，1年內再犯者加重處以50萬元以上250萬元以下罰鍰。