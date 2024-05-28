為了瞭解高中生最想了解關於大學的哪些問題，台科大教務處針對高中職生最想知道的五個問題，像是大學可以玩4年嗎？ 如何選課？有什麼社團？如何出國交換？以及未來工作出路，讓台科大同學們親自來解答。

台科大教務長陳素芬表示，高中生踏入大學是一個全新的學習階段，不再是有固定的課表，也需要自己主動了解大學的課程與生活安排，這對學生們其實是一個全新的挑戰，一般而言最常遇到的就是如何安排選課以及課業是否繁重的問題，因此，針對高中職學生們最想知道的5個問題，以影片拍攝的方式讓台科大學生們直接提出一些解答和建議。

陳素芬說，即便是在大學，選課及不知道如何安排修課計劃一直是學生們最常遇到的狀況。陳素芬提醒同學們，可以了解各系的課程地圖，透過台科大各系的課程地圖，能了解每個系大一到大四的必修課程、專業選修課程，也能知道每個課程的學分數及必選的專業課程有多少，甚至可以透過課程地圖，清楚這些課程的關聯性，有些系甚至不同的組會有完全不同的課程修課規劃和未來職涯發展。

陳素芬提醒，選課安排時，同學們也需將出國交換、實習、輔系和雙主修考量進去，進行全面的規劃。目前，跨域學習是趨勢，台科大每年有近300位同學完成校內輔系及雙主修，近1年台科大同學跨校完成台大、台師大輔系、雙主修也越見成熟，共有51位同學完成台大系統的跨校輔系、35位完成跨校雙主修。

台科大徐可芹同學表示，選課首先需注意選課、加退選時間等各項時程規定，了解必修、專業選修、選修、英文、社會實踐、體育這些課程的差異，還有了解通識課不同的象限，也要清楚有哪些課程是一年級要先修、二年級才能修，會有擋修的問題。此外，在選課時，可以問學長姐、查課程評價、去旁聽、了解選課標準、參考老師的教學大綱和評分、授課的方式和標準，看自己能不能學到東西、課程豐富度，這些都可作為選課的依據。

另外，高中職生上大學後總是好奇大學是否任你玩四年？台科大學長姐們普遍認為，大學課業其實還是蠻重的，「就算要玩，最多也只能玩兩年，平常和後面幾年還是要顧一下課業」。台科大電機系紀嘉和表示，還是鼓勵同學們可以在大學嘗試不同的社團或參與各式活動，了解出國交換的申請和機會，不過大學時，仍需要兼顧課業，也可在大三時先進實驗室了解學長的研究，或是看看學長們去哪邊工作，一方面培養自己的專業能力，一方面也比較能知道自己未來的方向。