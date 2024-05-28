瑞穎去年EPS為6.79元，28日股東會承認去年營業報告書及決算表冊，並通過每股配發現金股利7元，其中盈餘每股配發6.1元現金股利、0.9元法定盈餘公積發放現金股利。瑞穎董事長陳柏峰在股東會結束前，針對去年營收及獲利衰退，向在場股東們致歉。

陳柏峰表示，今年第一季營收及獲利均較去年同期回升，目前是5月底，第二季訂單大致底定，預期第二季接單、出貨及營收有機會比第一季微增，獲利則因新台幣兌美元匯率貶值，預期還會有匯兌收益挹注。

陳柏峰28日主持股東會致詞表示，通膨、2022年海運運費上漲4～12倍而造成通縮，2023年很多客戶遞延至2024年提貨，2023年是瑞穎過去10年最悲慘的一年，營收及獲利各衰退逾34％。不過今年第一季營收回升至近4.16億元，EPS為3.1元，營運好轉。

陳柏峰表示，瑞穎前年每股配現金股利10.2元，去年每股也配發現金股利10.2元，不希望落差太大，今年才會從法定盈餘公積提撥發放現金股利，每股合計配發7元現金股利。