富邦產險表示，與momo購物網共同推出網路投保創新商品及服務，momo會員於購物網購買手機時可同步加購行動裝置險，經會員同意後，系統自動帶入相關資料至投保頁面，省去輸入時間，亦整合手機價款及保險費一起結帳，另配合momo購物網的行銷活動，還可使用momo幣折抵。

另外，富邦產險也提供momo會員於momo購物網購買家電時，可加購網路投保家電險創新商品，滿足「一站式購足」的消費需求。

若民眾經常於假期安排出國旅遊，富邦產險說，該公司也和與星宇航空合作，星宇航空客戶於官網完成購買機票，即可接續網路投保「旅平險及不便險」，或於購買機票後，進入行程管理頁面輸入訂位代號、電子機票號碼和英文姓名，亦可於網路投保旅平險及不便險。富邦產險提供多元保費支付方式，客戶可選擇信用卡、帳戶扣款、街口支付、悠遊付等方式支付保費，完成投保後還能快速取得電子保單，快速又方便。

富邦產險攜手各產業業者推廣「場景保險」，將網路投保行動裝置險、家電險、旅平險與不便險整合至業者現有的服務中，提供民眾「一站式購足」的消費體驗，拓展多樣化的投保管道，為民眾日常生活增添一份保障。

富邦產險也提醒民眾，選擇合適的保險將風險轉嫁給保險公司，可降低意外所造成的衝擊與遺憾。