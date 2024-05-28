高雄市林園區中芸漁港歷年都會於端午節舉行傳統龍舟賽，不過先前因疫情關係停辦3年，去年又因為參賽隊伍銳減及船隻停泊等因素「轉型」辦端午活動，今年則確定龍舟賽回來了，將於6月8至9日開賽，將邀來活力啦啦隊強力應援。

隆隆的戰鼓聲，加上選手奮力的吶喊，民眾也跟著熱血沸騰，林園區中芸漁港傳統龍舟錦標賽行之多年，是地方特色，不過，因疫情關係已停辦3年，去年又因參賽隊伍不多取消，加上年初時疫情仍未完全明朗，以及中芸漁港船隻停泊問題，同時段愛河也有龍舟活動，因此決議不辦理划龍舟賽，改依包粽子比賽及歌星晚會等方式辦理。

停辦4年後，林園區公所正式宣布，今年林園傳統龍舟賽回來了，從5月30日將進行傳統龍舟點睛儀式，透過傳統科儀，在鳳芸宮海巡媽祖眾神明的加持下，祈求賽事圓滿，漁船進出平安、滿載而歸；6月2日則有60組林園地方社團，近千人展現傳統包粽文化，更有3000顆肉粽，分送給地方弱勢家庭，共享端午節溫馨氣氛。

接著6月8至9日進行最經典的傳統龍舟錦標賽登場，來自南部各地34隊精銳隊伍於中芸漁港同場競技，爭奪總獎金39萬元，最高獎金10萬元。其中，8日的開幕將有金龍迎賓、活力啦啦隊表演及高雄市38區區長聯隊對上林園區24里里長聯隊龍舟PK大賽。

另外，周邊設有多元文化異國市集、鳳芸宮前廣的歡樂水樂園，以及從5月30日起至6月25日止主題以2024高雄林園端午節龍舟賽、粽藝飄香包粽活動、龍舟點睛、傳統龍舟錦標賽及親子同樂水樂園為主的攝影比賽，第一名獎金1萬元。

林園區長簡水彬說，船隻問題已討論好，5月底前先移至興建中的漁筏泊區暫泊，待6月1日參賽隊伍就可開始練習，盼加上周邊活動，能吸引更多人潮到林園旅遊。