桃園市有許多重要軌道建設發展中，近期地方盛傳桃園市政府祕書長詹榮鋒可能計畫退休，桃園市長張善政準備「再次借將」，邀請交通部鐵道局副局長溫代欣來接任，就是鎖定其交通與軌道建設專業背景，不過溫代欣對此低調未證實，相關人事案仍由後續公布為準。

桃園市「三心六線」軌道建設包括已通車的機場捷運線，施工中的捷運綠線及桃園鐵路地下化，其餘還在由行政院續審至公告招標階段的還有捷運棕線、捷運三鶯延伸八德、捷運綠線延伸中壢等，將完善桃園都會區大眾捷運系統路網。

張善政2022年勝選後籌組小內閣，自新北市政府借將當時的工務局長詹榮鋒，看重其工程專業背景，邀請至桃園擔任祕書長服務迄今，但地方傳出詹近來因健康因素已請長假，可能計畫準備退休。地方盛傳張善政將再次挖角，邀請溫代欣接任桃園市政府祕書長。

溫代欣自交通大學土木工程學系畢業，曾任交通部國道新建工程局工程員、高速鐵路工程局幫工程司、副工程司、行政院第三組科長、參議、台中市交通處長、台中市交通局副局長、交通部鐵路改建工程局主任祕書兼規劃組長、交通部鐵道局主任祕書等，現擔任鐵道局副局長。

溫代欣在任內曾參與推動台中市BRT公車捷運系統、台中首條需求反應式公車系統路線、TTJ台中市免費公車路網、台中捷運綠線、參與鐵路改建工程及各項規劃作業、前瞻軌道基礎建設計畫等，交通與軌道建設相關經驗豐富。

桃園城市發展迅速，據傳，桃市府正是鎖定溫代欣可發揮其專業，故徵詢其意願邀請接任祕書長，屆時將為交通建設增添助力。溫代欣對此則低調未證實，相關人事案仍由後續公布為準。