不是都市傳說。泌尿科醫師陳忠佐分享一個案例，一名男子覺得包皮太長，上淘寶買到包皮切割器，噴了酒精、沒上麻藥，DIY自割包皮，術後一周始終紅、腫、痛才來就醫，他提醒，切割器的套環角度、割的長度，都需專業判斷，處理不好除誘發感染，還可能造成「斷根」等不可逆的傷害。

陳忠佐在臉書粉專PO「自己割皮差點斷根？小心淘寶讓你再也掏不出寶...」文，指醫生偶爾聽說淘寶上能買到自助割包皮器，讓人在家自己割包皮，甚至在包皮槍成為合法醫療器材前，就已有病患自己上網買來用，以前他都當成都市傳說，最近卻碰上真實案例。

陳忠佐指，上述男子就醫時稱上周剛割包皮，還是紅、腫、疼痛，他問男子是在哪兒做手術的？男子回「自己割的，就上淘寶買包皮切割器，自己幫自己割」，陳忠佐反問這樣能幫自己打麻藥嗎？男子回，「沒打麻藥，很痛，但是我很勇敢，本來想說想說痛一下就割完了，想不到痛了一個禮拜…。」

陳忠佐再問男子自割包皮時有消毒嗎？男子回「有在切割器上噴點酒精，我想說只是個簡單的手術」，陳忠佐指當時心裡想告訴男子的的是，有沒有想過自己割包皮很有可能會出事。

淘寶購物方便，但陳忠佐指，強烈不建議患者在家自己割包皮，主要是這類外科手術可能產生的風險太大，包括下列3點。

■手術安全性和無菌標準：在非專業環境、未充分滅菌的情況下進行手術，可能導致患部傷口嚴重感染。一般家庭通常無法達到醫療院所的無菌標準，必定增加感染及併發症的風險。

■專業技術缺乏：在醫院裡，割包皮手術前都需要醫生進行判斷及操作，不夠乾淨的切口除可能造成出血、疼痛、復原速度慢，及不可逆的生殖器損傷等問題，包皮長度切得過多、過少，都會造成術後生活上的不便與困擾。

■後續併發症處理：手術後可能出現的問題如縫合不良、傷口癒合問題或其他手術併發症，需要專業的醫療介入和即時處理 。

臨床上，包皮槍這類包皮切割器的發明讓割包皮變簡單了，但是箇中有許多細節，不是患者在家可以自學的；例如套環的角度、割的長度、怎麼處理手術中的突發狀況，還有怎麼照顧手術後的傷口等，都需要對人體解剖和手術程序有深入的了解和經驗才行，這些事還是交給專業的醫生來做比較好。