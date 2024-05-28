北部地區一名呂姓跆拳道教練利用教導兒童及少年機會，4年多來，涉嫌分別對11名女童掀衣摸胸、性侵，犯罪109次，新北地院判決呂男應執行有期徒刑29年6月。案經上訴，台灣高等法院28日撤銷改判應執行有期徒刑26年，可上訴。

判決指出，呂姓男子為跆拳道教練，負責教導兒童及少年學習跆拳道，被害女子都是道館學員。呂男卻利用指導女童學習的機會，在道館廁所、茶水間等處，趁機性侵或猥褻親吻女童、摸胸、摸下體等，並拍照留念。全部共11名女童受害，時間為2019年至2022年，長達4年多；被害人當時是國小二年級至國中三年級。

判決指出，呂男犯後先一再否認犯行，藉故脫罪，甚至辯稱是經營權糾紛遭誣陷，直到照片還原後才坦承有拍攝照片；呂男悔意不深，甚至有將性犯罪合理化之傾向，惡性重大。

一審認為，呂男藉由擔任被害女童教練之地位，多次引誘11名女童拍攝猥褻、性交行為的照片，又與其中2名女童性交，戕害被害人身心發展及對兩性關係之價值觀甚鉅。

一審認定，呂男造成年幼被害者身心受創，惡性重大；依違反兒童及少年性剝削防制條例，及刑法對未滿14歲女子為性交等罪，分別判刑；應執行有期徒刑29年6月。

案經上訴，二審指出，呂男於本院審理時坦承不諱，與卷內各項事證相符，犯行堪以認定。

二審表示，呂男是利用權勢，對受其監督之被害人為猥褻、性交及拍攝行為，而被害人內心雖不願意遭被告為該等行為，然因受限於上開支配服從關係，始屈從順服，任令呂男為之，與「受被告勾引、誘惑而同意」之情形不同。

呂男的行為該當兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項規定「以他法」的要件。原審認定呂男「引誘」被害人被拍攝猥褻、性交行為之電子訊號， 容有未洽。

二審指出，審酌呂男犯罪期間非短，被害人多達 11 名，被告拍攝兒童、少年性交、猥褻行為的照片檔案張數多達數百張，所犯罪數共計109罪，犯罪情節重大;併其犯罪動機、侵害法益、犯罪時間間隔等一切情狀，復就其所犯之罪整體評價其應受非難及矯治的程度，兼衡刑罰經濟與公平、比例等原則，依法定其應執行之刑。