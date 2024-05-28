檢警環專案小組去年查獲，台中市太平區2家公司被查獲長期偷排含重金屬鉻廢水，其中1家排放廢水鉻含量更超標15倍，台中地方檢察署今年3月偵結提起公訴，2家事業負責人、代理人及從業人員共6人，將分別求處5年至7年有期徒刑，並求處沒收不法犯罪所得1億8600餘萬元。

台中市唐○工業公司太平廠及嘉○寶公司製程都是振動研磨，因原物料成分含重金屬鉻，製程廢水亦含鉻，台中地方檢察署接獲情資指出2家事業偷排廢水，隨即成立檢警環專案小組偵辦，透過環境管理資訊系統及水質感測物聯網監控設備，確認2事業違法繞流偷排廢水。

環境部中區環境管理中心主任葉廼群說，為了掌握業者違法排放廢水頻率、行為模式及蒐集違法事證，同仁摸黑在公墓間穿梭，除要忍受蚊蟲叮咬及提防蛇類出沒，還得冒險進入箱涵內採集違法繞排廢水的水質樣品送驗並錄影蒐證。

他指出，2家事業廢水經檢驗，鉻濃度均超過放流水標準，其中1家的鉻超出放流水標準15倍，已嚴重影響承受水體水質。

環境部中區環境管理中心說明，檢警環專案小組2023年偵辦及展開查緝行動，查獲這2家事業者為節省廢水處理成本，利用廠區內不明桶槽或緊急應變貯槽貯存未經處理的含鉻廢水，再經由未經核准管線或以調整流向方式將廢水由未經核准排放口排出至廠外承受水體，污染大里溪，違法行為事證明確。

環境部中區環境管理中心指出，涉犯刑責部分經台中地方檢察署今年3月偵結提起公訴，業者將面臨刑責及被沒收高額不法犯罪所得，另違規行為亦屬《水汙染防治法》所稱情節重大，台中市環境保護局已依法命其停工，後續業者應清除處理違法行為造成環境汙染。

環境部中區環境管理中心表示，不法業者切莫心存僥倖，事業繞流偷排未經妥善處理廢水除重罰嚴懲外，若排放廢水有害健康物質並超過《水污染防治法》所定管制標準者，可處5年以下有期徒刑得併科1500萬元以下罰金，負責人或監督策畫人員加重其刑至2分之1，同時所謀取不法利益所得，都將沒收或追繳，絕不寬貸。