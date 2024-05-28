教育部部長鄭英耀在立法院質詢時公開表示，預計114年5月公告陸生學位生學士班簡章，被外界認為是賴政府向北京遞出橄欖枝。高教資訊平台「大學問」今日表示，該網站自今年5月來自大陸的瀏覽人數，比去年同期成長21.3％，近期也將開設「陸生專區」頻道，為陸生整理來台升學，包括官方政策、學制、簡章等最新資訊，呼應政府開放陸生學位生來台升學的措施。

2020年疫情以來，已經5年未公告大陸學位生學士班招生簡章，陸生學士班學生人數，已近歸零。

「大學問」網站執行長魏佳卉表示，疫情解封，陸續有大陸學生來信詢問，台灣何時開放學位生申請。雖然，陸生研修生交流逐次恢復，但學位生申請，因為我方多年未公告簡章，以致陸生來台就學申請無門。

魏佳卉提到，反觀對岸對台招生，過去5年，招生大學從308所增加為今年424所，台灣的高中應屆畢業學生報考及錄取大陸大學人數，以福州大學為例，去年錄取220名台生，今年錄取人數又創新高291人。兩岸學生升學及開放申請政策力道，出現極大反差。

根據大學問網站，學測放榜期間查詢瀏覽數據，今年1月到3月與去年同期相較，台生查詢大陸大學申請瀏覽數據，增加超過5成。

魏佳卉觀察，今年9月開學前，各大學若未進行相關配套輔導措施，今年赴大陸升學的大一新鮮人，對照過去歷史數據推估，將比去年增加800～1000人，赴大陸升學的高中生可能突破3000人，對於少子化下的國內大學招生情勢，無疑是雪上加霜。

魏佳卉指出，今年大陸高考（大陸大學升學考試）報考人數1342萬創歷史新高，台灣學測考生人數12萬餘人為史上第3低，未來10年將是對岸大學入學考試競爭最激烈、需求最大的時刻；台灣則將在4年後迎來史上高中畢業生人數的谷底。

魏佳卉說，開放陸生學位生來台就學，除了促進兩岸青年相互了解，實際上，也是兩岸相互解決對方大學就學高峰壓力，以及少子化生源減少，提供台灣優質教育資源給予對岸年輕學子學習環境，真正達到賴總統兩岸一起追求和平共榮的願景。