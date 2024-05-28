新北市府鼓勵青少年參與公益活動，今（28）日在新北市府舉辦「第24屆台新青少年志工菁英獎獲獎者接見」活動，新北市長侯友宜肯定新北19名傑出青少年獲得菁英貢獻獎，也感謝台新青少年基金會多年來持續辦理青少年志工菁英獎活動。

台新青少年基金會舉辦第24屆「志工菁英獎」，新北市共有3位學生獲得「傑出志工獎」、16 位學生獲得「奉獻獎」，新北市南山中學及康橋高級中學兩所學校則因皆有超過一半以上學生加入服務性社團，榮獲「服務教育楷模獎」。

榮獲「傑出志工獎」、來自康橋高中的黃若涵，定期到育幼院陪伴小朋友畫畫、寫字。（柯毓庭攝）

榮獲「傑出志工獎」、來自康橋高中的黃若涵，定期到育幼院陪伴小朋友畫畫、寫字。她說，有一次發現一個害羞的弟弟，面對挑選陪伴志工時不敢主動，便主動過去找他，讓弟弟超級開心，「印象很深刻，他很開心地拉著我說謝謝，真的特別感動，這也是我堅持下去的原因」。

來自南強工商戲劇科、同樣獲得「傑出志工獎」的簡宏勳則以戲劇演出為媒介，喚起民眾對弱勢議題的關注。（柯毓庭攝）

來自南強工商戲劇科、同樣獲得「傑出志工獎」的簡宏勳則以戲劇演出為媒介，喚起民眾對弱勢議題的關注。身為新住民第二代的他說，媽媽是越南人，他小時候因不喜歡媽媽從事的行業，對媽媽十分不諒解，直到長大後他才慢慢理解媽媽的身不由己，也開始用戲劇表演倡議新二代的故事。

侯友宜說，台新青少年基金會最主要是在推動整個志工服務，新北市跟台新一起攜手面對青少年關懷長者、弱勢幼童以及周遭環境的關心，希望青少年在這當中學習典範，可以作為正向力量的凝聚，恭喜新北19個同學得到菁英貢獻獎，「代表新北同學對大小事都付出關心付出貢獻，讓台灣、讓新北會更好，謝謝同學們志工服務做得很好，真的很棒」。

青年局長邱兆梅說，青年局鼓勵青年從事公共關懷、參與公共事務，很開心看到這些青少年願意在這些公眾議題上，投入精力與時間，讓這個世界變得更好，接下來也會持續鼓勵青少年朋友做志工規畫，到第一線看看這個社會發生了什麼事情，用行動來改變現狀。