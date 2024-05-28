兩性暢銷作家小彤（原名：楊美惠），今年2月因為臉色蠟黃、眼白黃澄就醫，被診斷罹患有「癌王」稱號的胰臟癌。經過手術切除腫瘤後，如今開始進行半年12次的化療。不過她今（28）日在臉書發文，表示才第一回，就出現了可怕的化療副作用。

小彤表示，第一次化療之後，除原本手術傷口的疼痛，副作用更是來勢洶洶。首先，因為噁心加上沒食慾，即使吃了自費止吐藥，但看到宅配要價近800元的化療營養餐盒仍感到噁心，叫了外送美食也毫無胃口。唯一百吃不厭的只有某家冰淇淋，即使每天吃一小桶都不怕變胖「也算是化療不適中最大的安慰與滿足吧！」

她還提到，化療後自己皮膚變得敏感脆弱，掉髮也相當嚴重。（圖／翻攝自作家小彤臉書）

接著，她又說自己皮膚變得敏感脆弱，輕輕一碰就瘀青，隨手一抓破就破皮，還會起水泡，「只得全身狂擦乳液，再把指甲全剪禿，省得無意中又抓傷流血」。另外以往總是精力充沛的她，也變得極度嗜睡。

不過，最令她頭痛的副作用，就是「嚴重落髮」。無論怎麼小心翼翼，頭髮總是一大撮一大撮的掉，讓她自嘲「以往我總以滿頭濃密秀髮自豪，如今照這般落髮速度，應該很快就剃度了」。但她轉個念，想說這樣一來她就可以買各種不同假髮，嘗試不同造型，「而且，我頭髮長很快，不用怕」。最後，她無奈嘆，第一次化療副作用就如此嚴重，後續還有11次要撐過，不過這些都是戰勝癌王的必經過程，「比起生死攸關，這些副作用也就無足輕重了！」