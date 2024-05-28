已故台北市前議員李新的前女友郭新政，被控在臉書《誰摔死了李新》粉專上發文，指有國泰世華銀行員工爆料，莊姓女副總涉嫌配合前立委羅淑蕾漏蓋台支。國泰世華對郭提告，台灣高等法院判決無罪確定。但莊姓女副總另對郭新政、主播盛竹如、自稱銀行員工的謝姓男子連帶求償100萬元。台北地院判郭女與謝須賠償40萬元，二審今逆轉改判莊女敗訴。可上訴。

另外，北院判決郭新政需將張貼在粉專上的文章刪除，並自粉專及Youtube上將片名為「李新是怎麼摔死的Part9潘朵拉的盒子打開了」影片刪除。另須在粉專、YT頻道上，以指定方式，連續3天，刊登民事判決全文。

根據判決，莊姓女副總主張，郭新政等人明知她從未與羅淑蕾討論任何有關銀行開立台支支票的問題，竟由謝男於2019年2月間，偽造她與羅淑蕾的對話錄音，郭新政即以此音檔，與盛竹如共同拍攝片名為「李新是怎麼摔死的 Part9 潘朵拉的盒子打開了」影片，影射羅淑蕾利用立委身分，要求「莊姓副總」開立台支時故意漏蓋章，好誘使郭新政拿出珠寶。

之後影片在《誰摔死了李新》臉書粉專、Youtube頻道上播放，供不特定多數人閱覽，短短3天，累積120萬觀看次數，足生不法侵害她名譽權之事，造成她精神上受有痛苦，因此對郭新政、盛竹如、謝姓男子提告求償共100萬元，並要求刪除影片、貼文，同時於四大報、臉書、YT頻道上刊登道歉啟示。

一審判決莊女勝訴，郭新政及謝姓男子需連帶賠償40萬，且判決郭新政需將張貼在粉專上的文章刪除，並自粉專及Youtube上將片名為「李新是怎麼摔死的Part9潘朵拉的盒子打開了」影片刪除，另須在粉專、YT頻道上，以指定方式，連續3天，刊登民事判決全文。

郭女與謝不服，提上訴。莊秀珠未對盛竹如上訴，盛全身而退。二審認為，影片的內容都是在質疑國泰世華銀行對外宣稱台支上漏蓋章是行員疏失一事並非事實，真相應是國泰世華銀行與羅淑蕾串謀造假，故意配合羅淑蕾開出漏蓋章的台支，並不是指責莊秀珠配合羅女造假。

錄音的內容則呈現「莊副總」一開始即明確告知對方，漏蓋章對銀行而言是重大瑕疵，希望不要以漏蓋章此種具爭議性的方式為之等，依正常人理解，如果國泰世華配合羅女造假漏蓋章，應是出於「上層」指示，而非「莊副總」個人決定。

郭新政2014年間親身經歷國泰世華銀行於台支上漏蓋章的爭議，懷疑國泰世華銀行在台支上漏蓋章可能非單純行員疏失，非毫無根據。高院認為此事攸關金融秩序及重大公益，可受公評，郭事前有查證，主觀上也確信為真，不是要侵害他人權利。

此外，刑事法院兩度將錄音送請調查局鑑定聲紋，但現行技術辦不到，要認定錄音中「莊副總」的聲音與莊秀珠不同有困難。高院認為郭新政對錄音來源已盡查證義務，錄音內容也不足以貶損莊秀珠名譽，莊秀珠也無法證明錄音是偽、變造，求償無據。