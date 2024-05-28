新北市觀旅局今（28）日公布「微笑山線大縱走旅遊路線」，這是由大棟山系段、鳶山山系段、天上山系段、二格山系段及五分山群段所組成，以山林步道為主，結合自行車道、產業道路及大眾運輸路線等路段，總長108公里的旅遊路徑，市長侯友宜也表示，這些山是城市裡重要的「家山」。

微笑山線自2020年推出後，吸引大量民眾走進山林，為了擴大山林旅遊圈，提供微笑山線更多的旅遊方式，讓國內外遊客更輕鬆感受新北市山林與城市間的美好距離，觀旅局持續展開200多公里山林步道踏勘、資源盤點，經過地方工作坊及專家學者共識研討後，並進行步道修整，結合山林及城鎮旅遊的思維，再次推出「微笑山線大縱走旅遊路線」。

觀旅局表示，該路線由大棟山系段、鳶山山系段、天上山系段、二格山系段及五分山群段所組成，以山林步道為主，結合自行車道、產業道路及大眾運輸路線等路段，沿途從樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇到平溪，總長度108公里，透過山林步道串連城鎮之間，讓旅客感受不同城鎮的歷史、產業、文化的獨特在地故事。

侯友宜表示，期許打造宜居且美好的城市生活願景，微笑山線不只是山林旅遊路線，更是一個貼近需求的在地化旅遊品牌，成為民眾嚮往的山林美學生活風格。微笑山線是新北最靠近城市的第一層淺山步道，走出家門搭乘公車、火車甚至是捷運，大約30分鐘就可抵達登山口，便能探訪山林，對生活忙碌的現代人來說，這些山不僅是「心靈的靠山」，更是城市裡重要的「家山」。

微笑山線與民間店家、組織單位響應合作，建立15間可供民眾諮詢微笑山線資源的「服務據點站」，並依據點實際狀況提供各式服務。另邀請台灣知名青年書法藝術家徐經綸，為服務據點設計識別牌，打破傳統形式，將書法線條與微笑山線識別理念整合，作品意象別具現代創新風味。