108課綱實施後，高中生可以進行多元選修，但學生團體EdYouth調查指出，雖然有過半學生支持多元選修課程制度，但仍有學生抱怨課程開設品質不佳、各校課程開設不夠多元。除此之外，學生也指出希望多元選修能夠有公平的選課機制，且可以讓大學端與高中端共同開課。

EdYouth近日「2024年度108課綱觀察報告」，對於多元選修議題，這份報告的主筆國立馬公高中高二生鄭雅璟指出，多數學校採行的方式為「先搶先贏」或是「志願序抽籤」，看似公平，但卻有可能間接使真正抱有熱忱的學生被迫修習另外一堂不那麼有興趣的課程，或是使得一些題材較冷門的課程因為無法吸引到學生，導致人數不足而被迫取消開班。

鄭雅璟也提到，有同學因為各種先天因素（家庭經濟、偏鄉地區），面臨無電子產品、網路可以使用的情況，而導致在「搶」課上面他們較其他資源充足的同學相對居於弱勢，由此可見，「選課」這件事並未達成真正的立足點平等。

南湖高中高三學生陳竫媛表示，「大家想要翹多元選修，因為感覺沒什麼意義，自主學習交單後就再也不管」。而有中山女高高三學生提到，「在大學面試的時候，有教授說大學的多元選修與高中不同，非常廣泛，不像高中的多元選修是亂做的」，並認為多元選修應廣泛考量學生的意願，並給予學生足夠的選擇權。

國立自然科學博物館館長焦傳金指出，多元選修應結合大學通識課，使高中生能夠遠距參與大學課程。他舉例說，有數百位高中生與大學生透過遠距的方式，一同參與某大學的通識課。此外，他也強調大學應深入了解高中學習環境，才能在多元選修上更緊密結合。

鄭雅璟建議教育部，應鼓勵各校積極推動學校間的合作，開放學生進行跨校選修，或是與大學共同開設遠距或實體課程，縮短各校之間多元性的差距，給予學生足夠的課程選擇權，讓多元選修成為上大學的前哨站。