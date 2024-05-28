「F.I.R.」飛兒樂團前主唱Faye（本名詹雯婷）告恩師兼團長陳建寧偽造文書不起訴，Faye反被起訴誣告罪。台北地院28日傳喚飛兒樂團前吉他手「 阿沁」黃漢青作證，黃對作證內容表示，只是來作證，偵查不公開。

黃漢青中午作證結束離去前面對媒體詢問表示，他不方便透露作證的內容，「只是來法庭作證而已」，還說「偵查不公開」。

F.I.R.樂團本由主唱「Faye」詹雯婷、吉他手「REAL 阿沁」黃漢青、鍵盤手「IAN」陳建寧組成，2004年靠電視劇「鬥魚」片尾曲「Lydia」走紅華語歌壇。

Faye單飛後，找來新主唱「Lydia」韓睿再出發，不過，Faye退團後指控，陳建寧在華研國際的履約保證書等文件上偽簽其姓名，控告陳建寧、華研董事長呂燕清、總經理何燕玲偽造文書罪，陳建寧也反控Faye誣告罪。

台北地檢署2021年一度將雙方處分不起訴，經台灣高檢署再議發回，後手查辦的檢察官認為，依筆跡鑑定，履約保證書確由Faye所親簽，Faye卻對陳建寧提告偽造文書，涉犯刑法誣告罪，將Faye起訴。