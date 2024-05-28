潘裕文推出全新音樂單曲〈7AM〉，與女主角翁嘉薇有親密貼近演出，兩個人前後拍攝了超過40次，敬業表現受到現場團隊的誇讚，直言這支MV展現了潘裕文前所未見的新面貌。被問起女友俊倩會吃醋嗎，潘裕文表示，自己在看到腳本的第一時間就有先報備過，加上同為圈內人，大家對於工作都有共識，所以不存在吃醋的問題，甚至女友還開玩笑的說，她可以去探班，結果被潘裕文秒拒絕，直說「你等MV上架再看就好了」。

潘裕文日前認愛大馬歌手俊倩，受到親友及粉絲的熱烈祝福，這次單曲〈7AM〉也是在馬來西亞進行製作，認識了很多馬來西亞的好朋友和各種美食美景。MV呈現出遠距離戀人們最瘋狂熱烈的思念之情，首次挑戰一鏡到底的拍攝模式，花了很多的時間彩排，潘裕文說：「非常感謝嘉薇，幫助我進入角色的情緒，整體的氛圍讓我感到非常放鬆。每次看回放片段，團隊都坦率地分享哪些地方可以做得更好。當我看到自己演技有一點進步時，真的有很大的成就感！」

潘裕文在〈7AM〉 MV裡與女主角翁嘉薇有親密互動演出。（闊思音樂提供）

他也對翁嘉薇的敬業精神再度表達感謝，兩人前後進行了超過40次的拍攝，不僅潘裕文連續背了女主角數十次，翁嘉薇也配合劇情，連續跌倒多達40幾次，最後即使導演認為已經可以了，雙方都表示可以再拍，一定會做得更好，充分展現出對作品的認真與專業。

潘裕文在〈7AM〉 MV裡與女主角翁嘉薇有親密互動演出。（闊思音樂提供）

潘裕文6月16日將在台北NUZONE舉行生日會，正積極準備表演內容，闊思音樂也宣布當天所有購票進場的觀眾，都可以與潘裕文進行一對一的單獨合照，表示會與粉絲拍好拍滿，讓每個人都能留下難忘的紀錄回憶，5月31日中午12點於遠大系統開賣。