屏東東港是黑鮪魚重鎮，今年黑鮪豐收，但價格大跌。（羅琦文攝）

今年黑鮪魚豐收，但價格大跌，漁民家屬指出，屏東第一尾的超高價，讓大家誤以為每一尾黑鮪魚都可以賣到幾百萬，但「當一尾尾用命拚來的黑鮪魚，售價1公斤降到只剩幾十塊時的心酸有誰看到？」

漁民家屬洪小姐說，感謝屏東縣政府及東港漁會對黑鮪魚的推廣，「真的非～～常～～成功！」，提到東港就想到黑鮪魚，提到黑鮪魚就想到鮪魚季開場時所拍賣的那尾唯一的超高價黑鮪魚，「一尾用來做秀的魚，一尾即使花了一輩子時間也不見得會捕的到的第一鮪，卻讓絕大部分外地人誤以為每一尾黑鮪魚都可以賣到幾百萬，每次鮪魚季每個漁夫都可以大賺幾百萬，黑鮪魚也成了知名的黑金」。

洪小姐表示，除了漁民及家屬，有誰真的知道漁夫的辛苦、心酸與無奈？當一尾尾用命拚來的黑鮪魚售價1公斤降到只剩幾十塊時的心酸有誰看到？當看到低價售出的黑鮪魚轉手到魚販手上後被高價賣給饕客時的無奈又有誰看到？身為漁民的家屬她看到的漁民是，用命拚搏、靠天吃飯的辛苦人，不受政府保護、保障的可憐人，用來包裝、宣揚政績的工具人，任政府、魚販宰割的古意郎。

洪小姐指出，前幾天聽到黑鮪魚1公斤最多賣200元、最低賣50元真的超傻眼，有誰知道漁民在整個鮪魚季的總開銷是多少？請不要再以偏概全，並非每個漁民都是有錢人，真正有錢的是魚販非漁民，有人知道每年有多少漁民是以賠錢收尾？

洪小姐語重心長說，鮪魚季用命拚的是漁民，鮪魚季賺了一棟又一棟房子的是魚販，鮪魚季搏得滿滿版面的是政府與漁會，政府何時可「施捨」一點點福利與保障給漁民們？

琉球區漁會首席專業顧問蔡寶興盼政府能盤點全台可以及時提供的冷凍設備，沒有冷凍設備，接下來近一個月的黑鮪魚肯定不會有好價錢。

蔡寶興說，可以預見漁政單位會有來自漁民的壓力，「如果還是以循往例打嘴炮硬扯蛋粉飾太平，不願面對事實，提出有效的漁業政策確實執行，我們可以很清楚漁業的未來是可以預期的」。

屏東縣政府農業處指出，今年黑鮪魚較以往豐收，經統計至5月25日已捕獲2866尾，比去年同期增加651尾，市場拍賣價格因供需消長，價格就會有所波動，出現比去年略低的情形，但規格與品質符合供生食用的拍賣價格，依拍賣當下的捕獲量，每公斤仍在200至400元間。

農業處表示，由於捕獲量大，承銷商無法購買主因是超低溫冷凍設備不足，目前已請漁業署協調周邊相關業者協助處理，至於鹽埔漁港興建冷鏈中心案，在前行政院副院長鄭文燦裁定補助後，也將與漁業署研議加速辦理。