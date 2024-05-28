與此同時，6月1、2、8、9日如以icash Pay綁定華南夢時代聯名卡指定店櫃消費滿1萬元，再享5％ OPENPOINT點數回饋（每icash Pay帳戶回饋上限500點），活動回饋率最高達22％。

夢時代觀察，隨著端午連假的靠近，民眾紛紛著手規劃出遊行程，進而帶動肌膚防曬與保溼的需求，統一時代百貨SK-II即推出超輕感全效防曬霜，優惠價2,565元；ESTEE LAUDER推出Pro全能高效防曬隔離乳，推薦價2,580元。與此同時，CLINIQUE、Kiehl’s及BOBBI BROWN各別推出限量10組的水磁場長效保濕舒緩組，優惠價1,700元；新嫩皮清爽防護組，優惠價4,200元及完美乳霜明星組，優惠價3,850元，數量有限，售完為止。

此外，伴隨天候逐漸悶熱，消費者亦開始觀望涼感衣物及舒眠好物，對此，統一時代百貨VOUX推出抗菌印花寬版上衣，優惠價1,480元，單筆消費滿3,800元再贈抗菌涼感漁夫帽；夢時代歐都納推出節能抑菌的短袖polo衫，優惠價1,480元，限量20件。而格蕾寢飾則推出瞬降8度的超COOL涼感床包枕套組，優惠價1,990元，限量30組；HOLA 推出SNOW TOUCH涼感雙人毯，推薦價2,280元；精工坊推出COOL親膚冰爽夏被，買一送一3,800元。民眾選購涼感材質的衣物、寢具，不僅可降低體感溫度、提升睡眠品質，搭配夢時代「超給利」檔期活動還能節省荷包，相當超值划算。

夢時代表示，由於檔期登場期間剛好遇上端午節，特別在1樓時代廣場及水池廣場規劃一系列趣味的「童玩五五節」戶外活動，6月8日及6月9日下午5點半分別邀請具有高人氣的兒童劇團演出；6月10日中午12點，邀請百位民眾一同挑戰午時立蛋，順利完成的參賽者可至B1F石安牧場兌換動福蛋乙盒（6入／盒）。

與此同時，還與PH9.0鹼性離子水合作，共同發放限量200份的午時水，與民眾一同分享端午的趣味傳統。6月8日至10日下午2點到5點，在水池廣場推出童玩闖關體驗，13歲以下的小朋友持夢時代APP活動券即可參加（每日限量300名）；此外，下午2點到8點還網羅柑仔店零食店、大腸包小腸、地瓜餅、香腸攤等傳統美食的古早味市集，歡迎有興趣的民眾前來參加體驗。