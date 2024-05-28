報導稱，中國人民銀行190個縣域派出機構28日掛牌。中國人民銀行縣域派出機構將認真貫徹落實黨中央關於金融工作的方針政策和決策部署，實施好轄區貨幣政策和宏觀審慎管理，做好人民幣發行、流通管理，經理國庫，金融支持鄉村振興，跨境人民幣和外匯管理等各項工作，全力服務經濟高品質發展。