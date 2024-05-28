日本女星加護亞依，從12歲就加入「早安少女組」，不過人氣巔峰時，卻被爆未成年吸菸，之後更傳出自殺未遂、閃嫁黑道老公等消息，讓她從「國民偶像」跌落成日本演藝圈的問題人物。近年來更是負面消息不斷，去年才被爆料陪黑道份子遊韓國，如今又被媒體報導疑似下海當起酒家女。對此，加護亞依急忙撇清：「只是去親戚的店幫忙」。

根據日媒《FLASH》報導，加護亞依被目擊進出某大樓9樓酒吧，不過該店不僅網路搜尋不到，加上以接熟客為主，可以說相當隱密。附近餐廳業者透露，「她不是每天都在這裡，只是偶爾來上班，所以能見到她的機會不多」。《FLASH》還拍下加護亞依某天「上班」2個小時後，就被數名彪形大漢團團包圍，坐上計程車前往六本木某夜店，約莫待了一小時後，又火速返回店內。由於身為公眾人物，早被周遭餐廳員工認出，並聲稱她在這邊陪酒，讓當酒家女的傳聞甚囂塵上。

對此，加護亞接受另一家日媒《集英社》訪問，全然否認當酒家女，極力為自己平反。她強調是為了報答親戚對自己的恩情，才會無酬在對方店裡幫忙。由於還有家庭及孩子要照顧，僅會安排在晚上有空閒的時間來，絲毫無法理解為何會被傳成來當酒家女。

加護亞依近年鮮少在螢光幕前出現，不過積極經營YouTube頻道，不時會分享私下近況。只是有關她的消息，幾乎是黑料居多。包括3年前曾被爆出收了1億日圓（約新台幣5千萬元）酬勞，將以人妻身分下海拍5部AV；她也隨即發文澄清：「成為話題很開心，但沒有這方面的計畫」。

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