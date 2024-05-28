碩天成立於1997年，專注於電源管理器件的製造與銷售，為世界知名的電源解決方案供應商，以高效能不斷電系統、機櫃、配電裝置、電源轉換器、太陽能系統、電源突波保護器及電源管理軟體等產品行銷國際。以銷售自有品牌 CyberPower 不斷電系統（UPS）和其他電源供應器產品之電源管理器件為主。

碩天目前最主要產品為家用、資料中心用之不斷電系統(UPS)、資料中心電源管理、電源保護及管理設備以及可攜帶式電源轉換器及電腦周邊設備等。

以去年營收佔比為UPS系統55%，資料中心電源管理29%、電源保護及管理設備14%、可攜帶式電源轉換器2%。

碩天表示，時序進入2024年，雖然通膨趨緩各國央行升息周期已進入尾聲，但高利率環境產生的滯後效應仍會持續影響實體經濟表現，此外國際地緣政治危機升高，在烏俄戰爭、以哈衝突及中東局勢緊張之外，2024年美國、部分歐洲國家、台灣以及印度都會進行選舉，也為目前混沌的國際政經局勢投下更多變數。

即便2024年國際經濟局勢仍會是處於震盪並充滿了挑戰，但隨著廠商去化庫存力道已告一段落，在AI新興應用不斷擴展及雲端服務需求帶動之下，不斷電電源系統產品及資料中心電源管理相關產品需求將隨之提高。

碩天首季受惠本業持穩，加上業外匯兌挹注，稅後純益4.99億元，為同期新高，季增75%，年增1.34倍，每股純益5.49元，毛利率更是連兩季站穩50%之上、達50.42%，為歷史次高。