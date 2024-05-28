歌手周思潔2020年重返樂壇，邀請資深音樂人小蟲（陳煥昌）製作全新專輯「傻傻的花」，但周思潔主張小蟲未交出專輯的音樂分軌檔案，使她不斷延宕出片日期，導致發片碰上疫情無法宣傳，且至今歌曲上不了KTV，損失慘重，提告求償600萬元違約金。台北地院今天（28日）上午開庭，周思潔遲到，法官詢問是否有和解意願，她仍強調小蟲謊言一塌糊塗，必須要親自出庭。

周思潔去年提告主張，雙方簽約後，小蟲不斷延宕出片日期，以致唱片發行時恰逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，長達3年無法出國、宣傳，損失慘重。

周女主張，小蟲收取總策劃費，卻在錄音完成後毫無作為，導致她需另請團隊始能完成專輯，總計「傻傻的花」含宣傳費高達2000萬元；小蟲不交出專輯的音樂分軌檔案，且不授權，致使花費鉅資的歌曲，至今無法在KTV播出。

今天法院開庭，周思潔疑因下雨塞車及腳腿不方便，導致遲到，到庭時法官已經開完庭。不過，法官仍詢問她對移付調解的想法？她表示，首先對方一定要親自出庭，小蟲講得都是謊言，她實在看不出誠意，他真的傷人很多，謊言一塌糊塗。她說，自己願意調解，但小蟲一定要親自出庭。

法官原本已定好7月23日上午10點10分續行審理，但由於雙方有調解意願，因此取消庭期，改請調解庭庭長調解紛爭。