李玉璽演出舞台劇《婚內失戀》獲滿堂彩，該劇除了一票難求外，也讓李玉璽演技升級，他爸爸李亞明也親自購票力挺兒子初體驗，直到演後才現身，給足李玉璽驚喜。李亞明更給兒子一個大拇指，認為兒子好像一夕間長大了，甩開以往偶像形象，可以演出較為沈重的婚姻題材，很不容易。

李玉璽在《婚內失戀》飾演剛新婚的先生小志，他形容最初收到演出邀約時要一連演出六場，感覺好多好緊張，「開始演後才心想怎麼才六場，對於這樣心境變化相當意外。」他直喊幸運能剛好在31歲這年紀接觸到婚姻議題的劇，「劇中三個階段夫妻婚姻，讓我反思對於婚姻的看法，也我更能有意識的去試著預防一些可能以前根本不會注意到的事。」

李玉璽（中）的爸媽李亞明（右）力挺兒子舞台劇初體驗。（寬想國際娛樂提供）

李玉璽坦言舞台劇的排練方式跟鏡頭表演的概念不太相同，前期導演只針對走位以及講出台詞的時機點來排練，讓自己心裡覺得有些不踏實，「導演吳維緯在排練過程對於我們的嘗試跟表演都給予很正面的回饋，反而讓我在過程中更有想法和勇氣去做一些不同的詮釋。」

李玉璽（左）與林映唯演出新婚夫妻。（寬想國際娛樂提供）

李玉璽難忘該劇以三面舞台呈現，讓劇中的三對夫妻可以在同一個時空下，演出不同的婚姻狀態，「可以和柯叔元、李杏、夏騰宏、陳庭妮、林映唯一起在舞台上互相配合、一起呼吸，讓畫面呈現出一些婚姻情景裡的蛛絲馬跡，這樣呈現方式很有趣。」此外，他挑戰台語演出的《我的意外室友》也即將在華視、公視台語台播出。