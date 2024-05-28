台北市長蔣萬安28日出席臺北市腸病毒71型疫苗接種記者會。（羅永銘攝）

為降低兒童感染腸病毒所引發的重症風險，台北市長蔣萬安宣布，自6月17日起針對設籍台北市特定弱勢兒童，全額補助腸病毒71型疫苗接種費用，預計約800名兒童受惠。衛生局表示，補助對象為出生滿2個月至未滿6歲，且具有台北市第2類兒童醫療補助資格者，及台灣關愛之家協會收容之兒童，至特約醫療院所可現場減免接種費用。

蔣萬安表示，最近進入到腸病毒流行期，預計5月底到6月中進入高峰期，經衛福部統計，近期因腸病毒而急診創10年新高，腸病毒疫苗施打是預防腸病毒以及後續可能導致重症的關鍵一環，尤其5歲以下孩子最有可能轉為重症，腸病毒疫苗施打費用都很高，1劑要4000左右，2劑就要接近萬元，對一般家庭來說負擔非常沈重，因此今天正式宣布，北市對於相關對象，給予腸病毒71型疫苗補助免費施打。

衛生局長陳彥元表示，目前主要流行樣態為克沙奇，台灣目前有3例克沙奇重症，因資源有限，衛生局優先投入特定族群上，照顧相對弱勢團體，若後續實施效果不錯，將考量適當放寬範圍，目前受惠孩童約800位，衛生局會主動聯繫施打。

衛生局提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往北市14家腸病毒重症責任醫院（台大兒童、馬偕兒童、北榮、新光、三總、國泰、萬芳、振興、北醫、台安、中興、仁愛、和平婦幼及陽明院區）就醫。