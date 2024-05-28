民進黨彰化縣議會黨團28日聲援青鳥行動。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

近日國會職權修法引發藍白綠陣營激烈攻防，民團今（28日）再度發起「青鳥行動」，號召民眾走上街頭，彰化除有高中學子號召公民加入，民進黨彰化縣議會黨團也公開表示全力聲援青鳥行動，「自己的國家自己救！」

「我不在青島東，我在彰化！」「反對擴權，聲援青鳥！」民進黨彰化縣議會黨團召集人李俊諭指出，該黨團今天聲援全國連線的青鳥行動。彰化縣議會正在開議中，該黨團所有議員都在議會開會，監督縣政，所以無以北上到台北市參與青鳥行動，因此在議會黨團發聲力挺。

李俊諭表示，彰化的青年學子今天沒有辦法北上的人，也在彰化縣議會及美術館等地，透過、靜坐、舉牌及唱歌等行動表達立場。黨團站出來，就是要聲援青鳥行動，支持青年朋友，「我們都年輕過，自己的國家自己救」，全力聲援全國同步的青鳥行動。

縣議員楊子賢說，現在彰化有很多高中生號召各界公民一起參與青鳥行動，今晚將在彰化縣議會等地的人行道聚會，民進黨彰化縣議會黨團也會一起來聲援，希望有更多的人一起來關心，讓藍白知道聯手亂台灣、擾亂國會的秩序，是台灣人民所不能接受的。

一群彰化縣高中生5月24日自發性在彰化火車站前發起「我的未來我站出來」活動之後，他們在「528全台青鳥行動」中也不缺席，今晚將在彰化縣議會、美術館、縣立圖書館、彰化藝術館等地以實際行動，表達年輕人反國會擴權法案。