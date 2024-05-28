繼T-Cross及Tiguan上架LINE GO自遊租之後，台灣福斯汽車集結百輛Golf 新車加入LINE GO自遊租平台行列，帶給消費者多元的租賃選擇，盡情深度體驗駕馭樂趣。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示，VW不斷生產精良且富駕馭樂趣的車款，在台灣已陪伴消費者60個年頭，台灣福斯汽車致力提供完善移動服務方案，並成為受喜愛的品牌。未來期待能持續深入消費者的生活，作為人們的最佳移動夥伴。隨著共享交通工具在台灣普及，台灣福斯汽車與時俱進與多方平台合作。

台灣福斯汽車上月將Golf上架LINE GO自遊租後，搭配推出的好禮雙重送活動廣受消費者好評，因此特別將回饋加碼延長至6月30日，活動期間只要選擇Golf車款，即享平日租金第一小時零元，假日租金第一小時50元優惠；首次使用LINE GO租車的消費者，選擇Golf車款即可享VW原廠精品好禮自由選，有機會獲得Golf 8運動提袋或VW保溫瓶，贈完為止。

Steffen Knapp表示，Golf問世半世紀，其經典外型與操駕快感擄獲全球消費者的心，在全世界高達155個市場販售，銷量累積達3700萬輛，成為現今車壇最具代表性的掀背車。全車系標配駕駛艙中央SRS氣囊、IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，包含Travel Assist智慧車陣穿梭系統，整合全速域ACC主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統和主動式車道修正輔助系統，更有道路虛擬實境顯示功能，280 eTSI R-Line以上車型搭載IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix矩陣式頭燈與DLA動態頭燈自動切換，讓夜間行駛更安心無虞，全面守護行車安全。