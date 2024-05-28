中共軍演過後，賴清德總統今（28）日赴花蓮第二作戰區訓勉，這是他上任後首度視導花蓮部隊。他除勗勉陸軍混合砲兵營、海軍海鋒機動第四中隊、空軍第五戰術混合聯隊等陸海空三軍，聽取任務簡報，也與國軍部隊、幹部及官兵代表會餐。

賴清德今在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮陪同下，前往花蓮視導陸海空部隊，他先前往復興北營區，視導陸軍混砲營。賴清德聽取講解後，官兵於鋼棚內進行砲操演練，過程敏銳迅速，順利完成後，賴清德給予掌聲，並頒發加菜金。

而後賴清德前往勗勉空軍第五聯隊，並於空勤餐廳共進午餐。他致詞時表示，他來花蓮除了解各部隊執行任務狀況，也要感謝各位弟兄姊妹堅守崗位，守護國家安全，「過去這段時間，因應中國軍演，大家都辛苦了，謝謝你們」。

賴清德說，稍早他先看了陸軍混砲營、海軍海鋒機動第四中隊，現在來到空軍第五戰術混合聯隊。大家都敏銳地完成各項操演，展現出國軍的專業和高昂的士氣。

賴清德表示，聯隊飛行員也仔細向他說明，對共機擾台的因應作為，以及戰機的裝備性能。大家都在24小時輪班待命，執行空中巡邏任務，尤其在聯隊長帶領下，各位弟兄姊妹都以堅定的決心、卓越的戰技，發揚空中戰力，守護我們的領空。

此外，賴清德說，上個月花蓮發生地震造成災害，第二作戰區的國軍弟兄姊妹，都立即投入救災行列，並且同步支援各式救災車輛和機具，讓救災工作可以順利進行。他要給大家最大的肯定，也要感謝大家全心全力的付出。

賴清德強調，再過不久就是端午節，今天也特別準備了肉粽來慰勞大家。保家衛國沒有假期，正因國軍弟兄姊妹堅守崗位，國人才能安心過節，「我們一起繼續努力，讓國家更安全」。