群聯股東會通過辦理私募普通股案，預計私募普通股總額不超過1800萬股，引進策略性投資人，群聯將以此與國內外產業大廠，進行產品技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時充實營運周轉金，以及因應公司長期營運發展所需尋求公司長遠。

以產業狀況來說，2022年第二季開始，全球受到戰爭、通膨、升息等不利因素干擾，終端市場需求驟降，高通膨低需求的情況形成，使NAND價格持續下跌，且跌破原廠的現金成本產生虧損，原廠在經過5個季度的虧損後，自去年第四季開始陸續減產及調降資本支出，使NAND市場回到健康的水平。今年第一季原廠已開始轉虧為盈了，包括三星、HK Hynix、美光、WD都出現小幅獲利，市場擔憂原廠因此開始增產，但考量NAND市況穩定的發展，原廠將把價格控制在合理且能獲利的水準之上，儘管第二季消費性產品處於淡季，但預估第二季NAND的價格將持續上升，且下半年也可能再溫和上漲，加上群聯aiDAPTIV在快速建立良好的生態系後，下半年可望有強勁的動能，另外，工業產品在第二季落底後，下半年將回升，PCIe Gen 5也於第三季開始出貨貢獻營收，成為群聯下半年重要營運動能。

隨著NAND的價格將持續上升，市況轉趨穩動，法人預估，群聯第二季營收、獲利會相較去年同期大幅成長，單季每股獲利可望逾11元。