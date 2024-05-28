通勤族因為長時間搭乘大眾交通工具，因此很容易在這段時間養成姿勢不良的壞習慣，一名日本柔道整復師觀察當地上班族有以下3個壞習慣，或許能供台灣通勤族參考。

《日刊SPA!》報導，一名叫修平的柔道整復師，向通勤族提出3個觀察與調整方式，第一就是「踏上樓梯時，腳趾朝外」，他提醒民眾應該要注意走路時膝蓋的角度，有太多人的姿勢是「膝蓋向內，腳趾向外」，如果長期下來都使用這樣的姿勢，膝蓋和臀部將承受比平常更大的壓力，可能會造成損害，他建議爬樓梯時，盡量保持腳趾和膝蓋形成一直線。

第二個壞習慣就是「最後一刻才起身上班」，他認為，要是早上起得比較晚，會壓縮到盥洗和通勤時間，將在緊張的狀態下開始新的一天，如此一來自，律神經系統很容易受影響。因此，他呼籲大家在早晨多留一點時間給自己，在開始工作前，讓自己進入一個好的循環。

第三就是「通勤時低頭滑手機」，修平指出，成年人的頭部重約4至6公斤，跟一顆保齡球差不多重，滑手機時低頭，會讓頸部承受大量的壓力，「如果頸部彎曲15度，則負載為12公斤，30度時為18公斤，45度時為22公斤，60度時為22公斤」。