一名女網友分享，某天回家時被賣口香糖的阿嬤抓住，她看對方年紀大加上天氣不好，就掏出50元捧場，但因為平常沒吃口香糖的習慣，就告知阿嬤「不用給我口香糖，沒關係！」沒想到卻因此激怒阿嬤，對方直接將口香糖丟到地上，引起網友討論，兩派人吵翻。

一名女網友近日在Dcard上分享，回家路上被一名賣口香糖的阿嬤抓住，要她買一條口香糖捧場，但她本身沒有吃口香糖的習慣，不過看著阿嬤年紀很大，且開始下雨了，就詢問阿嬤一條口香糖多少錢，直接掏出50元捧場，然後說「不用給我口香糖，沒關係！」

女網友說，本來以為自己做了愛心，但這個舉動卻激怒了阿嬤，對方竟朝著她，將口香糖狠狠丟在地上，讓原PO當場傻眼，只能摸摸鼻子把口香糖撿回家，抬頭一看，那位阿嬤已經轉身、淡定的繼續賣口香糖。

貼文引起網友討論，「用丟的態度是挺不好的」、「國中也遇過一模一樣的事，買口香糖只買一條，阿婆很不滿意，直接用臭臉扔給我撿，從此再也沒買過」；另有網友則說，路邊很多這種販賣小東西營生的人，主要就是希望能靠工作賺錢，而不是靠著乞討維生，因此原PO給錢卻不拿商品的行為，可能有點傷害阿嬤的自尊心。