上完大號先別急著沖水，觀察糞便型態也能獲取許多關於身體的情報。對此，大腸直腸外科醫師陳威智分享「布里斯托大便分類法」（Bristol Stool Scale），將糞便分成7類，各自反映出不同的健康狀況。其中他提到，若長時間出現塊狀且質地柔軟、散狀或糊狀，以及水狀無固體的情形，應盡快就醫檢查，嚴重恐有細菌病毒感染的可能。

陳威智在個人粉專發文衛教，藉由世界級標準的布里斯托大便分類法，讓民眾來對照及初步評估身體的健康狀況，整理如下：

1、顆粒狀小球：缺乏水分、纖維，有便秘問題。

2、香腸狀表面凹凸不平：由多個顆粒所組成，比前者稍微好一點，但仍有缺乏水分、纖維、便秘的問題。

3、香腸狀表面有裂痕：還算健康，只要多補充一點水分。

4、香腸狀表面光滑：最理想健康的形狀。

5、塊狀，質地柔軟：腸道無法有效吸收食物的水分及養分。

6、散狀或糊狀：腸道細菌失衡，若長時間持續應就醫檢查。

7、水狀無固體：有細菌病毒感染的可能，應避免食用辛辣食物刺激腸胃。

陳威智說明，上述1～2型通常有便秘問題，3～4型可視為正常，至於5～7型若長時間持續，可能已有感染、腹瀉的問題，建議盡快就醫檢查。

除了糞便型態外，糞便顏色也涉及健康狀況，家醫科醫師李思賢先前提到，正常的顏色是介於巧克力色和金黃色間，若太深、甚至偏紅或偏黑，可能是腸胃道出血，或是前一天吃到特定食物或鐵劑；而太淺的顏色，則可能代表肝臟或膽囊的問題。