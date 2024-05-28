天氣變熱螞蟻都跑出來，一名網友日前在家中吃完麥當勞忘記收拾，結果引來大批螞蟻在糖醋醬、番茄醬上爬，令他下定決心滅蟻，用了一款「滅蟻攻巢連環劑」的螞蟻餌劑，放在桌子及廚房，沒想到效果超好，讓他直呼太扯「一個禮拜後，我就沒在家裡看過螞蟻了」。

原PO昨天（27日）在臉書「我愛全聯 好物老實説」發文，兩周前在家吃完麥當勞忘記收拾，發現時桌上糖醋醬、番茄醬已經爬滿螞蟻，數量多到他快瘋掉，驚覺原來家裡螞蟻這麼多，於是去買了號稱能「滅蟻攻巢」的螞蟻餌劑，擠在他的桌子上跟廚房桌上，沒想到一個禮拜後就沒在家裡看過螞蟻，大呼「效果真的扯，為默哀蟻后3秒鐘」。

貼文PO出後，掀起網友熱議，「感謝推薦，我家也是超多螞蟻，煩死了」、「我媽也買這個，過幾天螞蟻的確有感覺變少」、「這種螞蟻超級難消滅！聰明又會躲，我搞超久還沒滅掉」、「天氣熱了我家的螞蟻也傾巢而出，剛好可以買回家試試」、「老品牌了，品質好效果好」、「我要買！直接灌進螞蟻窩給牠們吃到吐」。

根據台灣環境部官網指出，居家螞蟻喜歡在有食物、水源的地方，像是廚房、餐廳，食性廣又耐飢、耐旱，且沒天敵，目前防治居家螞蟻多採用餌劑，誘引覓食工蟻取食含低劑量藥劑的餌劑，大多是1~3% 以下成分的毒劑或生長調節劑，並利用螞蟻覓食後會攜回蟻巢相互餵食的行為，在一定時間內可使全巢個體，尤其是蟻后都取食到藥劑，達到除滅蟻巢的目的。