今年度全台22縣市首長施政成績單出爐！依據最新完成近1萬4000人的超大型民調結果，在縣市長施政滿意度方面，六都的台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁再度蟬聯金獎；十六縣市由嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏惠順利衛冕。依整體評鑑項目而言，盧秀燕與黃敏惠表現最佳，13個施政面向全數獲獎，以10金3銀雙雙榮膺滿貫王。

2024年度「22縣市有感施政大調查」由中時新聞網民調中心負責執行，本調查今年邁入第6屆。調查內容除依照以往包含「縣市長施政滿意度」與「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」和「幸福感」外，今年首度增加「政府施政信任度」與「永續發展（SDGs）」，共13個施政面向，是國內施政調查中，涵蓋面向最廣的全國性大型民調。

綜合今年度總成績，六都當中，台中市狂攬10金3銀，成績斐然，桃園市較去年更上一層樓，共獲得6金5銀，高雄市和台北市也分別榮獲4金7銀和4金6銀，表現可圈可點。十六縣市當中，總獎牌數超過10個的有嘉義市、連江縣和台東縣，其中，嘉義市和台中市一樣，都以10金3銀獲得大滿貫。

根據今年最新的調查結果，在「縣市長施政滿意度」方面，由盧秀燕和陳其邁再度贏得施政金獎，桃園市長張善政則再摘銀獎；值得注意的是，台北市長蔣萬安新手上任，本次脫穎而出，捧走施政銀獎；然而去年拔得銀獎的新北市長侯友宜排名再度下滑，無緣獲獎，台南市長黃偉哲則再度無緣擠進前段班。

十六縣市長方面，嘉義縣長翁章梁和嘉義市長黃敏惠持續奪金，而銀獎競爭激烈，獲獎的縣市長滿意度均超過8成，其中彰化縣長王惠美、台東縣長饒慶鈴和雲林縣長張麗善均為連任，施政表現獲得縣民高度肯定，三人成功衛冕銀獎，此外，屏東縣長周春米與連江縣長王忠銘同為新手但表現不俗，拿下銀獎。

在其他評鑑面向中，「治安狀況」滿意度方面，六都當中，台北市蟬聯金獎，去年拔得銀獎的桃園市更上層樓，今年首次鍍金；高雄市和台中市取得銀獎；十六縣市當中，連江縣蟬聯金獎，嘉義市由銀獎升級至金獎，嘉義縣、金門縣、澎湖縣、彰化縣與台東縣摘獲銀獎。

在「經濟發展」滿意度方面，六都當中，台中市和桃園市持續蟬聯六都冠軍，台北市和高雄市喜獲銀獎；十六縣市當中，有科學園區加持的新竹縣市雙雙鍍金，銀獎由嘉義市、連江縣、嘉義縣、台東縣和金門縣獲得。

在「交通狀況」滿意度方面，六都當中，高雄市和台中市連續4年奪金，台北市和桃園市鍍銀；十六縣市當中，嘉義縣連續5年衛冕金獎，金門縣也蟬聯金獎，台東縣、南投縣、嘉義市、苗栗縣與連江縣奪銀。

在「環境保護」滿意度方面，六都當中，台北市和台中市連續兩年獲得金獎，桃園市與新北市贏得銀獎；十六縣市當中，金獎得主出現變化，本屆由台東縣和嘉義市奪金，金門縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣與澎湖縣摘銀。

「醫療衛生」施政與民眾健康息息相關，六都當中，台北市和台中市蟬聯金獎，桃園市與台南市斬獲銀獎；十六縣市當中，嘉義市連續6年奪魁，彰化縣也連續兩年榮獲金獎，銀獎則是由新竹市、花蓮縣、嘉義縣、宜蘭縣與新竹縣獲得。

「社會福利」與民眾關係密切，六都的桃園市和台中市都是常勝軍，再次榮登金獎寶座，台北市與高雄市斬獲銀獎；十六縣市當中，外島的金門和連江兩縣連續6年鍍金，澎湖縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣與彰化縣贏得銀獎。

「教育品質」是為人父母的關注重點施政，六都當中，台北市今年大放光彩，首獲金獎，桃園市則連續兩年衛冕金獎，台中市與高雄市獲得銀獎；十六縣市當中，嘉義市已連續5年奪冠，連江縣則反超金門縣，贏得金獎，彰化縣、金門縣、新竹市、澎湖縣和宜蘭縣斬獲銀獎。

「觀光旅遊」施政有助地方經濟發展，六都當中，高雄市更上層樓，由去年銀獎升級為金獎，至於台南市則是觀光常勝軍，連續4年位列金獎，銀獎則由台中市和新北市取得；十六縣市當中，宜蘭縣好山好水，縣府全力推展觀光，本屆成功蟬聯金獎，嘉義市在激烈競爭中突破重圍，一舉奪金，南投縣、台東縣、屏東縣、嘉義縣與連江縣奪銀。

在「藝術文化」施政方面，六都當中，去年銀獎的文化古都台南市今年成功逆襲奪金，台中市則連續4年穩坐金獎寶座，銀獎得主是高雄市和台北市；十六縣市當中，嘉義市連續4年在本項奪金，連江縣則是首度贏得金獎，台東縣、宜蘭縣、屏東縣、澎湖縣與花蓮縣奪銀。

「幸福感」是縣市民眾對施政成果的直觀感受，本次調查發現，桃園市和台中市皆穩居榜首，蟬聯金獎，台南市與高雄市斬獲銀獎；十六縣市當中，澎湖縣蟬聯金獎，嘉義市更上層樓，晉升金獎，金門縣、連江縣、台東縣、宜蘭縣與彰化縣奪銀。

「信任度」是本屆首次加入的調查項目，展現民眾對各地方政府施政的肯定與信任程度。六都當中，由台中市與桃園市摘得桂冠，台北市與高雄市也獲得市民的高度信任，獲得銀獎；十六縣市當中，嘉義市與彰化縣贏得金獎，嘉義縣、連江縣、台東縣、屏東縣和南投縣獲得銀獎。

「永續發展」是現今最受關注的施政議題，能呈現各縣市施政規劃的前瞻性。也因為永續發展一般民眾較難以理解恐難以評鑑，主辦方從行政院公佈標準中設計題目詢問民眾，再加以評測。六都當中，台中市與高雄市登上榜首，桃園市與台南市獲得銀獎；十六縣市當中，由嘉義縣與嘉義市贏得金獎，台東縣、連江縣、雲林縣、彰化縣與南投縣獲得銀獎。

調查由中時新聞網民調中心執行，針對台灣地區22縣市18歲以上的民眾進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話，此外，今年度針對六都兼採手機調查（7成市話、3成手機）。

訪問期間自今年3月25日至4月30日止，共成功訪問13,748份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除了金門、連江和澎湖縣之外，其他縣市在95％的信心水準下，個別縣市的抽樣誤差介於正負3.5至4.0個百分點之間。