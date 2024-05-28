今年大會主視覺「我的AI聽我的」。（圖／時報金犢奬大會提供）

金犢獎創立的目的在於提供全球青年學子揮灑創意的舞臺，搭建學界與產業界溝通、學習橋梁，每年都有眾多學子提交優秀作品參賽，角逐各項大獎。大會表示，今年初審評審包括資深教師與行銷廣告業界領袖人物之外，還有多位學生評審，以年輕視角參與評選，為評審團增添生力軍，學生也能在5天的評審中，獲得大量觀摩他人作品的機會，這是課堂上難以學到的經驗。

今年大會再次邀集永慶房屋、森田藥粧集團、MSI微星科技、臺新銀行公益慈善基金會、臺南學甲慈濟宮、太陽星網路科技、永和豆漿、映客直播、財團法人旺旺文教基金會、南寧崑崙關、冀臺經濟文化交流協會、武夷山水品牌運營管理有限公司，與旺旺集團、HiDream.ai（智象未來）等老朋友、新夥伴共同攜手合作，推出18項主題策略單，讓高中及大專院校的學子們，依自己感興趣的主題，盡情展現創作才華。

另外，AI人工智慧技術不斷更新，深入滲透各領域，2024年被稱為AI元年，AI已成為行銷廣告業界現在與未來的重要工具，所以金犢獎大明確鎖定AI精神，也順應產業界趨勢，在部分獎項類別徵求AI原創作品。

今年主題設計涵蓋IP形象設計、公仔設計、文創商品設計、城市形象海報、LOGO設計、動畫、網路互動、廣播、環境媒體、行銷等多元主題，人腦設計與AI新創的作品交融，為今年的競賽增添更多可能性與可看性。

第33屆時報金犢獎臺灣賽區第一階段評審委員介紹請參考官方網站（http://www.ad-young.com/Home/jurys?year=2024&ba=6）。