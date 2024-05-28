高雄陳姓女子與洪姓女屋主共同飼養4隻家貓，2人不在家時，小貓疑似把喜餅禮盒踢到感應瓦斯爐上，還觸碰開啟爐火，導致爐台起火，所幸當時大樓消防灑水設備即時啟動才沒把整間屋子燒毀，事後警方依法究責，最後離家的陳女遭起訴。高雄地院審酌陳女不斷狡辯卸責，依公共危險罪判拘役30天、可易科罰金，可上訴。

洪女是屋主，陳女是租客，兩人2023年1月某日先後離開住處北上，4隻貓在家玩得開心，跳上跳下四處奔跑時，疑似踢到感應爐開關，接著又把放置在一旁的喜餅禮盒踢到感應爐上方。由於喜餅禮盒下方為金屬網狀物，感應爐順勢啟動加熱，沒多久，喜餅禮盒就燒到通紅，起火燃燒。

當時大樓消防灑水設備感應到高溫，立即啟動灑水撲滅火勢，消防隊聞訊趕來，破門後發現火勢已熄滅，沒有延燒跡象。警方事後追究責任，因陳女最後離家需負責，被依公共危險罪移送法辦。

消防局火災原因調查鑑定書指出，起火處為該屋廚房感應爐檯面附近，因感應爐附近燒痕最為嚴重，感應爐檯面燃燒後留有燃燒碳化物。

爐具廠商楊姓技師證稱，他在廚具公司任職19年，對於該品牌的產品非常了解，該案起火的雙口感應爐，啟動需要兩條件：鍋具需符合爐具大小，鍋具要附有磁性的鐵製品。爐具說明書有強調「未使用時不可以放置東西」，案發現場發現的金屬網殘骸經他拿磁鐵檢測，一吸就吸起來，加上爐體內部結構完整，可排除自燃。此外，感應爐有安全鎖的設計，不解鎖無法使用，但如果貓剛好按到解鎖鍵的位置時間太長的話也可能被解鎖。

洪女表示，平常她和陳女都讓4隻貓在家裡自由活動，離家前確實把鐵製的囍餅禮盒在感應爐附近，但不確定火勢是否因此而起。

陳女辯稱，起火的原因不一定是貓咪，但平時貓咪都會跑去廚房的感應爐躺在上面睡覺，她還有照片佐證。

法官推斷，應是某隻貓咪先誤觸感應爐開關、將其啟動，接著又把喜餅禮盒踢到感應爐上，最終禮盒被感應爐加熱燒紅、引發火勢。

法官痛批，陳女作為智識程度正常的成年人，對於飼養貓需準備一個適合貓隻生長、活動又不會引發公共危害的環境應有所認識，但陳女輕率放任與屋主共同飼養的4隻貓在家中隨意活動，且未將貓隻圈禁或寄養或限制行動範圍，進而引發貓隻觸發、啟動感應爐、將可與感應爐感應生熱之物品移動至感應爐上，導致火災發生，事後又不斷狡辯、否認犯行，依公共危險罪判其拘役30天，可易科罰金，可上訴。