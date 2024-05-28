端午創意彩噴讓孩子們愛不釋手。（全聯善美的文化藝術基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國立傳統藝術中心宜蘭園區於端午節有許仙、白蛇與青蛇快閃園區互動。（全聯善美的文化藝術金雞會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

龍舟三鐵」趣味競賽，使出遊客的洪荒之力驅動迷你龍舟，體驗水上競速快感。（全聯善美的文化藝術基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國立傳統藝術中心宜蘭園區每逢端午會於街區佈置菖蒲五毒符、艾草束，今年首次推出「龍舟三鐵」趣味競賽，使出遊客的洪荒之力驅動迷你龍舟，體驗水上競速快感，及許仙、白蛇與青蛇快閃園區互動，還有「包粽」體驗，現場同步設置雄黃酒甕、蛇尾等美拍打卡，讓遊客瞬間穿越時空，留下難忘回憶。

全聯善美的文化藝術基金會表示，今年透過「驅毒避邪、瘋玩三鐵」創意發想，於6月8至10日連假期間舉辦「龍舟三鐵」趣味競賽，憑園區單筆消費滿399元發票即可免費參加；驅動迷你龍舟體驗水上競速快感，還有呼拉圈競走，及魔王關卡「賽跳跳龍」，挑戰駕馭能力與地心引力抗衡，關關成功即可獲贈限定獎品。

為了推廣台灣傳統節慶文化習俗，全聯善美的基金會首次與五結鄉農會合作，在6月1、2日安排「粽藝饗宴」包粽體驗，活動結束後可帶回自製的肉粽，現場還有販賣熟粽、冷凍粽及在地農產品，期盼引領民眾感受米粽飲食文化的魅力，還能到傳藝文昌祠拜肉粽加持考運，為考生們加油打氣。

除了有趣的活動及包粽體驗外，端午市集同時請到香氛、古早味、飾品、手作體驗及寵物商品攤快閃進駐；特別的是，古人常在端午節中午取井水沐浴，俗稱「午時水」，後來民間流傳具有趨吉辟邪的改運效果，遂於端午節6月10日當天中午，邀請大家感受迷霧森林氤氳繚繞的氛圍，一同用午時水祈願平安、除障淨身。

更多活動訊息可至宜蘭傳藝園區官網 http://www.px-sunmake.org.tw/index/ 或FB粉專 https://www.facebook.com/sunmakecultures 查詢。