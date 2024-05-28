全台敬老福利最優，澎湖28日發放每名長者5000元端午禮金，澎縣長陳光復（左）與議長陳毓仁（中）共同慰勞點鈔人員。（許逸民攝）

澎湖縣政府繼去年兌現縣長陳光復福利升級政見，創全國先例於端午節發放敬老平安禮金新臺幣5000元後，今年繼續發放，縣府社會處並在28日早上出動90名員工點鈔。而一年三節敬老年金達15000元，也讓離島澎湖可說是全台敬老福利最佳縣市。

為了現金發放，社會處員工是在澎湖縣選舉委員會進行點鈔作業，將近億的千元大鈔分裝成每包5千元的禮金後，在警局霹靂小組員警戒護下，再透過村里長發放到轄內65歲以上長者手上，縣長陳光復、議長陳毓仁今也都到場慰問工作人員辛勞。

澎縣府社會處指出，凡設籍澎湖縣滿3年之65歲以上長者，自即日起至7月10日止，發放敬老平安禮金新臺幣5000元，此為全國之創舉，讓澎湖長者端節前夕更添歡欣。受益者19,975人，總計發放99,875,000元，凡於2021年6月10日前設籍澎湖滿3年之65歲以上長者（民國48年6月10日前出生者）都有。

陳光復強調，澎湖雖然增加端午禮金，一年三節達15000元，總共需3億元，但都是縣府節省不必要的公帑浪費，在不增加債務下，所升級的社會福利來照顧長者，來落實照顧長者、弱勢族群、幼童福利；而陳毓仁也願為陳光復福利政策背書，表示只要有利於澎湖民眾，縣議會都會支持，不會阻擋或刪除福利預算。