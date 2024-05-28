浴室潮濕難免會長霉，一名女子家中浴室地磚的黑垢怎麼刷都刷不掉，希望網友推薦通路上有效的清潔劑，網友分享自己愛用的品牌，最多人推的是潔霜，抹在地面15分鐘再刷洗，就能變乾淨，女子實測後讚效果不錯，塗上3分鐘就乾淨8成。

原PO昨（27）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上傳家中浴室地磚陳年黑垢的照片，她表示，曾用過漂白水、去霉泡沫劑，也試過用鋼絲球搭配中性清潔劑刷洗，都不見效果。

網友紛紛推薦有效的清潔劑，包括潔霜、檸檬酸、日本花王、檸檬酸、威猛除霉劑等，其中最多人建議買潔霜，並分享使用方法，先將地磚沖濕，潔霜倒在地面上抹開，15分鐘後再刷洗，洗乾淨後，至少一周刷洗浴室牆壁及地磚一次，才不會造成污垢堆積，使用過程建議要戴口罩及手套。原PO事後也更新內文表示，使用潔霜塗上3分鐘就乾淨8成。

另也有網友表示，若不想買通路的清潔劑，可用漂白水＋蘇打粉調和，用廚房紙巾覆蓋半小時，能有效清除霉斑。