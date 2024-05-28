萬海航運（2615）今（28）日召開股東會，通過配發現金股利1.5元。萬海總經理謝福隆表示，5月是比較大的轉折點，因為缺船、缺櫃帶動運價明顯走揚，歐美線開始補庫存，亞洲物流鏈跟著動起來，加上星、馬塞港，近1、2周出口到東南亞運價明顯上揚，預期年底前都可維持較強成長。

謝福隆表示，塞港會拉高船公司營運成本，帶動運價上揚，尤其在缺櫃情況下，船公司會選擇將貨櫃配置在高運價的歐美航線。目前美國加南美航線是萬海最大營收獲利來源，但近洋線是萬海的本業，在現階段沒有缺櫃的情況下，萬海在遠近洋線都會把握商機。

目前南美線非常旺、運價追高，謝福隆透露，今年上半年貨量成長20％，但因為碼頭擁擠沒有泊位，要加船搶賺高運價的空間有限。

法人關注萬海是否投入歐洲線營運？謝福隆表示，目前有其他航商接觸，邀請共同聯營，公司還在研究，歐洲線投入資本大，且要考慮長久穩定夥伴關係，加上萬海船舶不夠用，今年內應該來不及增開歐洲線。

展望後市，謝福隆直言，無法預測下半年市況。雖然各家船公司新船持續下水，但要滿足市場需求仍需時間，今年美國首季進口貨量成長23％，5月貨量成長明顯，以目前成長力道，第三季傳統旺季還是看好。