新竹縣竹東分局新城派出所，一名25歲林姓代理所長今（28）日被發現在所內頭部中彈，倒臥在辦公桌前，警方初步勘驗並無外力介入，排除他殺嫌疑。林員噩耗傳開後，許多同仁感到不可置信，更直言他完全不像是會走上絕路的人。據悉，林員輕生前曾致電予女友，女方察覺異樣隨即報案，但仍來不及阻止這起憾事。

新竹縣警察局勤指中心今天凌晨接獲高雄市110轉報，指稱新城所林姓所長意圖尋短。對此，黃姓副所長獲報後隨即前往所長辦公室查看，竟驚見林員頭部中彈、倒臥辦公桌前，已無生命跡象，現場並未發現遺書。

林姓代理所長現年25歲，警專36期刑事科畢業。有同仁透露，林員個性樂觀，人際關係良好，被提拔為所長後多次偵破地方違法傾倒廢棄物、竊盜案等刑案，前途光明，針對今天傳出的憾事感到相當意外。

據悉，林員舉槍自戕前曾傳致電女友，談話間透露著負面情緒，女方察覺異樣後，第一時間向高雄勤指報案，卻仍未能阻止憾事發生。

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