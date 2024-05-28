共軍日前圍台軍演，其中一演習區離花蓮甚近，我軍均妥適應處；賴清德總統今首度視導花蓮部隊，感謝官兵堅守崗位。國安人士指出，本次行程有三大意義，第一，重視基層聲音；第二，感謝國軍馳援花蓮大地震；最後，則是勉勵海鋒第四中隊在中共軍演期間，展現堅銳備戰能力。

賴清德總統今赴花蓮第二作戰區視導訓勉，行程中聽取軍方簡報，勗勉陸軍混合砲兵營、海軍海鋒機動第四中隊、空軍第五戰術混合聯隊等，同時與國軍部隊、幹部及官兵代表會餐。

國安人士表示，賴清德特別選在端節前赴花蓮勗勉國軍，聽取任務簡報、現地視導、與國軍合影互動，同時頒發加菜金，行程最後則與國軍部隊、幹部、官兵代表於空勤餐廳共進午餐，身為三軍統帥，重視基層聲音、關心基層官兵生活照顧。

第二，國安人士說，今年4月不幸發生花蓮大地震，造成多處災情，賴清德感謝國防部第一時間成立應變中心，配合地方政府需求，調派兵力馳援。

尤其是今視導的國軍第二作戰區，災害發生當下，隨即率員趕赴災區現勘，全力投入救災工作，同時支援各式救災車輛與機具，如派遣2架戰術型近程無人機，進行災情蒐整，讓中央災害應變中心即時、同步掌握資訊，協助救災工作順利進行。

最後，國安人士指出，中共23、24兩日在台灣周邊展開軍演，演練範圍包括台灣東部，賴清德今視導的東部第二作戰區，在中共軍演期間嚴密掌握相關情勢，並檢派任務機、艦、飛彈系統等適切應變。

國安人士點出，特別是駐守於花蓮新城的海鋒大隊第四中隊，在中國發動軍演期間，隨時機動應對，調整戰術位置，堅守崗位、保家衛國，守護東部、守護台灣，展現堅銳無比的備戰能力，是東台灣「以陸制海」關鍵戰力。