中共宣布對台灣軍演，對於近日網路攻擊是否增加，資通安全署長謝翠娟今（28日）表示，國際情蒐是有增加的，但是真的進到政府網際服務網（GSN）是穩定沒有增加的，原因可能是政府有做阻擋，也就是阻擋是有效的。

數位發展部長黃彥男上午率領各級主管與媒體茶敘。媒體詢問近期大陸軍演，近期網路攻擊有無明顯增加？關鍵基礎設施有何加強措施？謝翠娟回應，任何資安數據與資安事件資料，每月都有公布在資安署的月報，數據與上一季是一樣的，從國際偵測或是國際交換情資，攻擊真的有變多，但是進到政府網際服務網(Government Service Network），是穩定沒有增加的。

謝翠娟表示，國際情蒐是有增加的，但是真的進到GSN引起事件，其實趨勢跟之前是一樣的，原因可能是政府有做阻擋，也就是阻擋是有效的。

謝翠娟強調，關鍵基礎設施是國際很重視趨勢，台灣有三個階段在做，有一個情資的通報，蒐集國際與國內情資交流，假設有攻擊，把攻擊樣態整理、告訴相關人，立刻做應變；第二是有監控，如果平常是這樣，突然來個異常，就會懷疑奇怪，就會進去茶；第三是應變，萬一如果真的有任何入侵，就是會聯合應變，例如組斷或看要怎麼處理。

謝翠娟說，除了這三個整體性的，現在開始在推關鍵基礎設施的成熟度，希望有個範本，與美國合作，全世界成熟度的規範，希望自我檢視，像是自我健康檢查或模擬考概念，評估後哪裡是弱的、哪裡得加強，也讓關鍵基礎設施知道應該投資在什麼地方。

謝翠娟指出，關鍵基礎設施都是國際大廠，要請這些大廠配合資安要求，勢必跟國際合作。她說，以前OT自己設定成怎樣就怎樣，可是現在為了防護，就要把資安的規定放進去，就得願意要配合，當然不可能台灣叫國際大廠只配合台灣，透過國際合作來促成OT大廠配合資安政策，台灣資安政策因此可以進去，例如把密碼強度加強，做防毒監控，或者要作一般的入侵監測。