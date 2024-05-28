某販毒集團取得大量毒品，交由22歲陳姓及34歲傅姓男子保管並販售，2人將毒品藏於新北某社區大樓停車場及一處無人居住的透天民宅內，新北市刑大接獲線報，經長期監控，3月中旬逮捕陳、傅2人，起出85公斤K他命、28公斤「喪屍毒品」，警詢後被依法送辦。

警方指出，日前接獲情資，陳、傅2人將大量毒品藏匿於某社區大樓停車場及一處無人居住的透天民宅內，報請新北地檢署指揮，3月中旬持搜索票及拘票逮捕2人到案。

警方依毒品罪將陳男移送法辦。（新北刑大提供）

警方於透天民宅內查獲85公斤安非他命及K他命，另在某社區大樓的停車場內1輛汽車裡，查獲約28公斤被稱為「喪屍」的外國列管毒品「依托咪酯」粉末，市價粗估逾2億。

警方表示，販毒集團取得大量毒品，交由陳、傅做為毒品保管人，2人負責保管及準備販售毒品。當有人購買毒品時，陳則前往藏毒地點取貨。

警方說，「喪屍」具有興奮、產生幻覺等作用，近年來販毒集團趁我國尚未將該藥品列入管制，被做為毒品對外販售，且添加入電子菸油內當成電子菸販賣予民眾。濫用吸食該藥品後，可能會出現攻擊性行為，甚至引發犯罪事件，現已被多國列管，長期濫用恐導致精神疾病，對腦部神經造成不可逆的損害，同時導致呼吸道病變等傷害，

警詢後，陳、傅2人被依毒品罪送辦，至於持有「依托咪酯」部分，則依《藥事法》裁罰，並將持續追查毒品來源及販毒集團成員。

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