中央氣象署中午發布7縣市豪大雨特報，高雄、屏東、台東有豪雨，以及台中市、南投縣、嘉義縣山區、花蓮縣大雨，雨勢從下午一路影響到晚上，同時也發布台東大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊。

中央氣象署發布中午發布7縣市豪大雨特報。（翻攝自氣象署）

氣象署表示，鋒面通過，易有短延時強降雨，南投縣、嘉義縣、台南市已有豪雨發生；今天高雄市、屏東縣及蘭嶼有局部大雨或豪雨。花蓮、台東地區、綠島及台中、南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象署指出，台東縣大雷雨將持續至14時30分，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，以及低能見度。

台東有大雷雨。（翻攝自氣象署）

氣象署指出，今天鋒面通過，上半天雨勢較為明顯，北部、東北部氣溫稍下降，中南部地區有陣雨或雷雨，並有大雨或局部短延時豪雨發生的機率，花、東地區及澎湖有局部大雨發生機率，北部及東北部地區也有局部短暫陣雨，下午起雨勢將逐漸趨緩，晚上之後北台灣多雲，其他地區降雨會變得更為局部；受東北季風增強影響，北部及東北部氣溫稍下降，預測中午左右高溫24～27度，夜晚低溫為22、23度，其他地區24～26度。