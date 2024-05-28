新興社群平台Threads四月的流量占比，台灣排第2，只次於美國。一名網友好奇「為何台灣人這麼愛用Threads？」引起兩派人討論，有人認為Threads會爆紅是因為政治，超多極端派別的女權文、政治文都在上面取暖；但也有人認為會紅是因為台灣人不太用X（原稱推特），所以沒有其他類似的社群平台競爭。

一名網友在Dcard上轉發「similarweb」的統計資料，今年4月Threads在全世界流量占比，以美國24.68%居冠，但令人意外的是，第2名是台灣，占10.09%，第3名到第5名依序是越南（5.91%）、日本（3.95％）和巴西（3.91％）。

原PO好奇詢問，台灣使用Threads的人數，竟然比擁有1億3000萬人口的日本、2億1000萬人口的巴西和9000萬人口的越南都還要多，為什麼台灣人這麼愛用Threads？

貼文引起網友，不少網友認為Threads在台灣會暴紅，主要是因為政治，多數人不會在IG上分享或討論政治議題，但在Threads上卻會大聊特聊，甚至還有網友稱Threads「同溫層很厚」，極端派別的女權文、政治文都在上面互相取暖。

不過也有網友駁斥說，Threads上會出現什麼內容，主要是看演算法，愛討論政治的人，不管用哪個平台，都會看到一堆政治文，因此還是看個人感興趣的議題，上面也有很多美食、旅遊、穿搭或手作等資訊，推估Threads會紅，只是單純因為台灣本來很少人在用X（原稱推特），沒有類似社群媒體競爭。

另有網友則吐槽說，Threads超像無病伸吟專區，一堆人在IG光鮮亮麗，但在Threads卻憂鬱悲觀。