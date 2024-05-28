中裕Trogarzo今年初與友華生技、五洲藥物、AcedrA及分別簽訂在台灣地區、香港澳門、中東北非及的獨家銷售行銷契約，明年營運動能強勁。Trogarzo可望成為中裕短期營運動能重要的來源之一。

中裕竹北cGMP蛋白質工廠已通過美國FDA的稽核，去年CDMO的營收約新台幣3000萬左右，目前有CDMO潛在客戶進行正在討論中，預期今年CDMO業務將創造更多營收。

中裕抗愛滋新藥TMB-365/380今年初進入Phase 2a臨床研究，5月上旬己完成相關收案進度，預計將在今年底或明年初公布相關數據。若結果能符合預期，明年將推進至Phase2b臨床研究，將與大藥廠洽談授權合作。為支持TMB-365/380 Phase 2研究並準備進入關鍵的Phase 3，中裕今年首季完成現增，募集金額16.4億元，每股淨值提高至15.42元。

中裕今日股東會通過承認112年度營業報告書及財務報表案，及虧損撥補案，稅後虧損1.94億元，每股虧損0.77元。